Vitamin B1: Diese 30 Lebensmittel sind gute Thiamin-Quellen

Vitamin B1 braucht der Körper für ein gesundes Nervensystem und einen normalen Energiestoffwechsel. Gute Thiamin-Quellen sind Schweinefleisch, aber vor allem Getreideprodukte, wie Weizenkeime oder Haferkleie, aber auch Sonnenblumenkerne und Sojabohnen können dazu beitragen, den Tagesbedarf mühelos zu erreichen. Hier finden Sie eine Übersicht der Lebensmittel, die viel Vitamin B1 enthalten.

Diese Lebensmittel haben besonders viel Vitamin B1

Vitamin B1 ist in Fleisch, aber auch in großen Mengen in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten. Auch Veganer oder Vegetarier können ihren Tagesbedarf daher leicht über die Ernährung decken. Diese sechs Lebensmittel enthalten besonders viel Vitamin B1:

Bierhefe, getrocknet: 12 mg pro 100 g

Weizenkeime: 1,99 mg pro 100 g

Schweinefleisch: 1 mg pro 100 g

Sonnenblumenkerne: 1,48 mg pro 100 g

Sojabohnen: 1,03 mg pro 100 g

Haferkleie: 0,85 mg pro 100 g

Vitamin B1: Diese Lebensmittel decken den Tagesbedarf

Die folgenden Daten stammen von der Schweizer Nährwertdatenbank und beziehen sich auf jeweils 100 Gramm:

Getreideprodukte und Co.

Bierhefe, getrocknet: 12 mg

Weizenkeime: 1,99 mg

Haferkleie: 0, 85 mg

Buchweizenmehl: 0,55 mg

Weizenmehl: 0,47 mg

Dinkelmehl: 0,46 mg

Haferflocken : 0,42 mg

Reis, parboiled: 0,28 mg

Nüsse, Kerne und Samen:

Sonnenblumenkerne: 1,48 mg

Sesamsamen, ungeschält: 0,83 mg

Paranüsse: 0,62 mg

Erdnüsse : 0,6 mg

Cashews: 0,59 mg

Chia-Samen: 0,47 mg

Leinsamen: 0,47 mg

Haselnüsse: 0,46 mg

Kürbiskerne: 0,29 mg

Hülsenfrüchte

Sojabohnen: 1,03 mg

Erbsen: 0,79 mg

Linsen, geschält: 0,68 mg

Kichererbse: 0,52 mg

Fleisch

Schweinefilet: 1 mg

Rohschinken: 0,97 mg

Hinterschinken: 0, 86 mg

Hackfleisch vom Schwein: 0,84 mg

Salami: 0, 81 mg

Vorderschinken: 0,51 mg

Gemüse und Co.

Paprikagewürz: 0,65 mg

Nori-Blätter (Alge): 0,58 mg

Steinpilz: 0,32 mg

Vitamin B1 in Lebensmitteln: Vorsicht beim Zubereiten

Vitamin B1 gehört neben Vitamin C und Vitamin B5 zu den hitzeempfindlichsten Vitaminen. Beim Kochen ist also Vorsicht geboten, da sich der Nährstoffgehalt verändern kann. Zum Vergleich: Getrocknete Erbsen haben einen Vitamin B1-Gehalt von 0,79 mg. Rohe Erbsen enthalten 0,4 mg und bei gedämpften Erbsen ist der Nährstoffgehalt mit 0,37 mg noch vergleichsweise gering. Generell gilt: Je höheren Temperaturen das Vitamin ausgesetzt ist, desto stärker kann der Vitaminverlust sein.

Vitamin B1: Diese Lebensmittel versorgen den Körper

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt Vorschläge, mit welchen Lebensmitteln ein ein Wert von 1,4 mg am Tag erreicht werden kann. Hier der Überblick:

Beispiel 1:

150 g Schweinefilet

Beispiel 2:

60 g Haferflocken

20 g Sonnenblumenkerne

150 g Erbsen

2 Scheiben Weizenvollkornbrot

Beispiel 3:

2 Dinkelbrötchen

30 g Kasseler

26 g Erdnüsse

240 g Pellkartoffeln

150 g Zucchini

Vitamin B1 in Lebensmitteln: Wie hoch ist der Tagesbedarf?

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt folgende Richtwerte für die tägliche Vitamin-B1-Zufuhr an:

0 bis unter 4 Monate: 0,2 mg/Tag

4 bis unter 12 Monate: 0,4 mg/Tag

1 bis unter 4 Jahre: 0,6 mg/Tag

4 bis unter 7 Jahre: 0,7 mg/Tag

7 bis unter 10 Jahre: m: 0,9 mg/Tag; w: 0,8 mg/Tag

10 bis unter 13 Jahre: m: 1,0 mg/Tag; 0,9 mg/Tag

13 bis unter 15 Jahre: m: 1,2 mg/Tag; 1,0 mg/Tag

15 bis unter 19 Jahre: m: 1,4 mg/Tag; 1,1 mg/Tag

19 bis unter 25 Jahre: m: 1,3 mg/Tag; 1,0 mg/Tag

25 bis unter 51 Jahre: m: 1,2 mg/Tag; 1,0 mg/Tag

51 bis unter 65 Jahre: m: 1,2 mg/Tag; 1,0 mg/Tag

65 Jahre und älter: m: 1,1 mg/Tag; 1,0 mg/Tag

Schwangere: 1,2 mg/Tag (2. Trimester); 1,3 mg/Tag (3. Trimester)

Stillende: 1,3 mg/Tag

