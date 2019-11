vor 36 Min.

Adventsmarkt Jettingen 2019: Start, Termine, Öffnungszeiten

Weihnachtsmärkte: Jettingen-Scheppach veranstaltet demnächst wieder seinen Adventsmarkt. Wir informieren Sie über Start, Termine und Öffnungszeiten beim Markt im Kreis Günzburg.

Die Saison der Weihnachtsmärkte steht an, die halbe Nation scheint mit den Vorbereitungen beschäftigt zu sein. Offenbar sind derartige Events eine typisch deutsche Angelegenheit, doch mittlerweile haben sie sich zu einem echten Exportschlager entwickelt: Im Londoner Hyde Park beispielsweise werden schon seit Jahren in der Vorweihnachtszeit Buden im "Bavarian Style" aufgestellt. Und der Besucher fühlt sich tatsächlich an Bayern erinnert - die vielfältigen kulinarischen Genüsse, die Gerüche, den Weihnachtsschmuck und die Musik beim "Winter Wonderland" könnte man ebenso gut bei den weltberühmten Vorbildern in Nürnberg oder Augsburg finden.

Wer es lieber eine Nummer kleiner und intimer mag, ist bei den vielen nicht ganz so gigantischen Weihnachtsmärkten in der Region bestens aufgehoben - beispielsweise beim Adventsmarkt in Jettingen. Wir geben Ihnen hier alle Infos zum Start, den Terminen und den Öffenungszeiten.

"Weihnachtsmarkt" Jettingen 2019: Start

Der Start des Adventmarkts in Jettingen ist Samstag, 30. November 2019, um 16 Uhr auf dem Marktplatz und dem Kirchplatz .

Adventsmarkt in Jettingen: Termine und Öffnungszeiten im Kreis Günzburg

Veranstalter ist der Markt Jettingen-Scheppach. Die Marktgemeinde gibt auf ihrer Website an, dass der vorweihnachtliche Adventsmarkt von Samstag, 30.11.2019 (16 Uhr) bis Sonntag, 01.12.2019 (20 Uhr) stattfindet.

Jettingen: Programm beim Adventsmarkt 2019

Die Marktgemeinde Jettingen-Scheppach hat die Organisation des Adventmarkts Jettingen dem Blasmusikverein (BMV) Jettingen übertragen. Die Musiker werden sich garantiert mächtig ins Zeug legen, um das Event zu einem Erfolg zu machen. Angekündigt sind beispielsweise Feuerzangenbowle und Heißrauchschinken.

Sie suchen einen Überblick über alle Weihnachtsmärkte der Region, inklusive Karte mit Terminen und Öffnungszeiten? Bitte sehr: Alle Informationen finden Sie in unserer Weihnachtsmarkt-Übersicht. (AZ)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

