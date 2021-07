Dem SC Ichenhausen fehlt die Leidenschaft

Plus Coach Oliver Unsöld grantelt nach dem 2:3 des Landesligisten SC Ichenhausen beim FV Illertissen II. Feiern jetzt zwei Neuzugänge im Heimspiel gegen den FC Ehekirchen Premiere?

Mächtig angesäuert hat sich Oliver Unsöld nach dem Fußball-Landesligaspiel seines SC Ichenhausen beim FV Illertissen II geäußert: „Wir haben uns die Niederlage selbst zuzuschreiben und haben nicht die Leidenschaft wie gegen Egg an den Tag gelegt“, kritisierte der Trainer der Königsblauen. Unsöld grantelte nach der 2:3-Pleite aber nicht nur wegen des Auftritts seiner Schützlinge, er verlor auch einige Worte in Richtung der drei Unparteiischen, die seiner Meinung nach nicht den besten Tag erwischt hatten. Wirklich entscheidende Fehler waren dem Referee und seinen Helfern jedoch nicht vorzuwerfen.