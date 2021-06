Günzburg

12:00 Uhr

Torsten Reißig ist Günzburgs neuer Koordinator für das Ehrenamt

Plus Menschen helfen, die Hilfe benötigen - das ist die Aufgabe der Nachbarschaftshilfe in Günzburg. Dass diese Hilfe auch in Anspruch genommen werden kann, ist die Aufgabe von Torsten Reißig.

Von Michael Lindner

So lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu leben, ist das Ziel vieler Menschen. Doch mit zunehmendem Alter wird das immer schwieriger. Der Weg zum Einkaufen ist irgendwann zu weit und beschwerlich. Wie gut, wenn die Familie in der Nähe ist und die Kinder oder Enkel dies für einen übernehmen können. Ähnliches gilt für die Fahrt zum Arzt, dem Ausfüllen von Dokumenten oder der Arbeit im Garten. Doch nicht immer wohnen die Verwandten in der Nähe. Was dann? Weil immer mehr Menschen auf sich alleine gestellt sind, hat der Förderverein Stellwerk 2011 das Projekt Nachbarschaftshilfe ins Leben gerufen. Und nun gibt es einen neuen Ehrenamtlichen, der das Angebot und die Nachfrage koordiniert. Und der nicht lange von dieser Aufgabe überzeugt werden musste.

