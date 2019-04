12:37 Uhr

Ichenhausen schaut den Punkten hinterher

Der SC Ichenhausen entwickelt im Landesliga-Spitzenspiel bei Türkspor Augsburg etwas zu wenig Torgefahr. Ein Nicht-Pfiff wird zum Knackpunkt.

Von Jan Kubica

Bis zum Schlusspfiff blieb es spannend und mit ein bisschen Glück hätte es aus Sicht der Königsblauen auch zu einem Zähler reichen können. In sofern konnten Fußballer und Fans des Landesligisten SC Ichenhausen trotz der ersten Niederlage im Kalenderjahr 2019 erhobenen Hauptes nach Hause fahren. Objektiv betrachtet, gewann Türkspor Augsburg das Spitzenspiel durchaus verdient 2:0, denn die Gastgeber besaßen in einer sehenswerten (und dennoch von lediglich 50 Besuchern gewürdigten) Partie ein deutliches Plus an eindeutigen Gelegenheiten.

Torwart Liridon Rrecaj pariert glänzend

Gleich zu Beginn musste die Mannschaft von Trainer Oliver Unsöld zweimal tief durchatmen. Zunächst parierte ihr Torwart Liridon Rrecaj einen Direktschuss von Dominic Robinson reflexartig, Sekunden später schob Fatih Baydemir die Kugel knapp am Tor vorbei. In der Luft lag der Führungstreffer für den Tabellenzweiten auch, als Ezra Armstrong nach einer Flanke allein vor der Kiste stand. Wohl überrascht durch die ungewohnte Freiheit, bugsierte er den Ball direkt in die Hände von Rrecaj (30.).

Die Ichenhauser waren ebenfalls wach und hatten ein paar Möglichkeiten. Zunächst scheiterte Kilian Kustermann an Torwart Stefan Brunner (11.), dann hatte erneut Kustermann Pech, als sein 20-Meter-Schuss an die Latte knallte (20.). Unmittelbar nach Beginn des zweiten Durchgangs prüfte Janick Reitz den Türkspor-Torwart mit einem Freistoß.

Strafbares Abseits?

Nach gut einer Stunde wurde es zum ersten Mal richtig emotional. Erst zwang Borna Katanic den SCI-Schlussmann mit einem Knaller aus zehn Metern zur Parade. Den folgenden Eckball klärten die Gäste zu kurz und Moustapha Salifou donnerte die Kugel aus 20 Metern in den Winkel. Der Jubel erstarb allerdings schnell: Ranks Assistent an der Seitenlinie hatte wegen Sichtbehinderung des Torwarts auf aktive Abseitsstellung eines Augsburgers erkannt. Es war eine Entscheidung, die ausgiebig und kontrovers diskutiert wurde. Der Führungstreffer für den Favoriten war damit aber nur aufgeschoben. Er fiel in der 69. Minute – und in dieser Szene eher zufällig. Salifou brachte im Liegen einen Fuß an den Ball und der kullerte derart abgefälscht ins Netz. Wenige Minuten später hielt Rrecaj seine Farben im Spiel, indem er sensationell gegen Robinson parierte.

Der SC Ichenhausen probierte es. Andreas Beckmann prüfte Brunner mit einem Schuss aus 17 Metern, Marco Schlittmeier fand seinen Meister ebenfalls im Keeper.

SCI-Abteilungsleiter: "Ein glasklarer Elfmeter"

Fünf Minuten vor Schluss ereignete sich dann eine, womöglich die Schlüsselszene der Begegnung: Nach einem Freistoß von Kilian Kustermann war die Hand eines Türkspor-Fußballers am Ball, doch Schiedsrichter Philipp Rank aus München verweigerte den Königsblauen den nach Ansicht ihres Abteilungsleiters Henning Tatje „glasklaren“ Elfmeter. Der Spartenchef vermutete im Nicht-Pfiff eine Konzessionsentscheidung für das zuvor aberkannte Tor der Augsburger; entsprechend emotional argumentierte Tatje.

Alle Proteste blieben unerhört, der Erfolg des Tabellenzweiten deshalb unangetastet. Borna Katanic veredelte das Resultat noch, indem er einen Freistoß aus 30 Metern ins Netz wuchtete (90.). Es war das einzige Mal in dieser Begegnung, dass der zuvor bravourös haltende SCI-Schlussmann nicht gut aussah.

