Jettingen-Scheppach

Versuchter Mord? Fahrer soll schweren Unfall vorsätzlich verursacht haben

Am frühen Mittwochabend wurden bei einem schweren Verkehrsunfall am südlichen Ortsrand von Jettingen-Scheppach drei Autofahrer schwer verletzt. Der Hintergrund ist dramatisch: Gegen den 23 Jahre alten Verursacher wird inzwischen wegen versuchten Mordes ermittelt.

Von Till Hofmann

Der 23-Jährige, der am frühen Mittwochabend einen schweren Verkehrsunfall kurz nach dem Ortsausgang von Jettingen verursacht hat, muss sich wegen versuchten Mordes verantworten. Das hat unsere Redaktion erfahren. Gegen den jungen Mann wurde inzwischen Haftbefehl erlassen. Wäre er nicht schwer verletzt, würde er jetzt schon in einer Justizvollzugsanstalt sein. So aber befindet sich der Unfallverursacher im Augsburger Uniklinikum. Ein Rettungshubschrauber hat ihn vor nicht einmal 24 Stunden in das Großkrankenhaus geflogen. Dort wird er von der Polizei bewacht.

