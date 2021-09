Schüsse in Krumbach: Polizist hat in Notwehr und damit korrekt gehandelt

Plus Die Staatsanwaltschaft leitet kein Ermittlungsverfahren gegen den Beamten ein. Mit dem Angreifer und einem Filmer beschäftigt sich die Justiz allerdings noch.

Weil er ein fremdes Grundstück nicht verlassen wollte, sollte ein 63-Jähriger im April in Krumbach von der Polizei kontrolliert werden. Doch der Mann ging unter anderem mit einem spitzen Gegenstand auf die Beamten zu. Warnungen, ihn wegzulegen, der Einsatz von Pfefferspray und ein Warnschuss halfen nichts, sodass ein Polizist mehrfach auf den Mann schoss und ihn dadurch schwer verletzte.