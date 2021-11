Landkreis Günzburg

vor 25 Min.

Fällt der Fasching im Landkreis Günzburg wieder aus?

Plus Wegen der schärferen Corona-Regelungen haben viele Faschingsgesellschaften im Landkreis größere Veranstaltungen abgesagt. Eines ist dem Landrat aber wichtig.

Von Peter Wieser

Wenn Veranstaltungen in irgendwelcher Form stattfinden dürften, dann werde man versuchen, das möglich zu machen, was machbar ist. So lautete die Kernaussage der Faschingsgesellschaften im Landkreis Günzburg noch vor zwei Wochen. Vor Kurzem hatte mit Landrat Hans Reichhart ( CSU) per Videokonferenz ein Gespräch stattgefunden, an dem die meisten Präsidentinnen und Präsidenten teilgenommen haben. Nach den damals bereits in Kraft getretenen strengeren Regelungen hatte Reichhart von größeren öffentlichen Veranstaltungen abgeraten. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Faschingsgesellschaften dafür ausgesprochen, 2022 keine solchen durchzuführen. Denn: Wer würde die Verantwortung dafür übernehmen? Nun gelten aufgrund der hohen Inzidenzen noch schärfere Corona-Regeln und im Moment weiß keiner, wie sich die Situation im Januar oder im Februar entwickelt. Wie soll es also weitergehen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

