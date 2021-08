Landkreis Günzburg

27.08.2021

Häusliche Gewalt über Jahre: Mann aus Kreis Günzburg ist verurteilt

Ein Fall häuslicher Gewalt wurde am Donnerstag vor dem Amtsgericht Günzburg verhandelt.

Plus Was findet hinter verschlossenen Türen statt? Die Verhandlung am Amtsgericht zwischen zwei ehemals Verheirateten wurde fortgesetzt.

Von Julia Greif

Vor einigen Wochen stand ein zur Tatzeit 28-Jähriger in Günzburg vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, seine Frau an mehreren Tagen gewürgt und getreten zu haben. Auch ein Bügelbrett und eine Leiter sollen im Spiel gewesen sein. Beim Termin am Amtsgericht Anfang August gingen die Schilderungen des Angeklagten und seiner inzwischen geschiedenen Frau weit auseinander. Nun wurde der Prozess vor dem Amtsgericht Günzburg fortgesetzt.

