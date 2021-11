Landkreis Günzburg

vor 1 Min.

Postbank kündigt Schließungen an: Wie steht es um Standorte in der Region?

Die Filiale der Postbank an der Sedanstraße in Günzburg mit Poststelle.

Plus Die Postbank wird ihr Filialnetz stärker und schneller ausdünnen als geplant. Auch im Kreis Günzburg ist sie noch vertreten, aber in einer Stadt bereits weg.

Von Christian Kirstges

Mit der Deutschen Post hat sich die Postbank, die inzwischen zur Deutschen Bank gehört, darauf verständigt, die für die Jahre 2024 und 2025 vorgesehenen 100 Filialschließungen vorzuziehen. Und das zusätzlich zu den ohnehin geplanten und vertraglich möglichen Filialschließungen bis 2023. Insgesamt werde das Filialnetz der Postbank voraussichtlich bis Ende 2023 auf 550 Filialen reduziert. Im Landkreis Günzburg gibt es das Finanzcenter an der Günzburger Sedanstraße sowie Partnerfilialen in Burgau, Jettingen-Scheppach und Krumbach. Im Februar hatte ein Postbank-Sprecher noch erklärt, dort seien keine Veränderungen geplant, und das Aus für die Partnerfiliale in Leipheim angekündigt - wo es inzwischen auch keine Poststelle mehr gibt.

