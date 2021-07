Landkreis Günzburg

Umgestürzte Bäume lösen Stromausfälle aus - und eine Kettenreaktion

Nach einer Serie von Stromausfällen in Günzburg und der Region versuchten Trupps der LEW Ende 2020, defekte Kabel auszutauschen beziehungsweise zu reparieren.

Plus Der Klimawandel macht sich nach Ansicht von Experten schon bemerkbar. Somit auch im Kreis Günzburg. Sind da oberirdische Leitungen noch zeitgemäß?

Von Christian Kirstges

Eine ganze Reihe von Stromausfällen im Landkreis Günzburg am Dienstag und Mittwoch haben die Mitarbeiter der Lechwerke (LEW) beschäftigt. Auslöser war ein Unwetter, woraufhin Bäume auf Stromkabel stürzten und gewissermaßen eine Kettenreaktion auslösten. Doch gerade angesichts dessen, dass heftige Gewitter in den kommenden Jahren zunehmen sollen, stellt sich eine Frage: Sind oberirdische Stromleitungen überhaupt noch vertretbar, wenn man nicht alle paar Wochen im Dunkeln sitzen will?

