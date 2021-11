Bauer sucht Frau: Biobauer Mathias vergibt ersten Kuss

Mathias Kreiß aus Leipheim testet in "Bauer sucht Frau", wie sich die zwei Frauen beim Ausmisten anstellen. Der Biobauer ruft eine Challenge aus.

Biobauer Mathias Kreiß lässt in der neuesten Folge der Kuppelshow " Bauer sucht Frau" Sabrina und Melina auf seinem Hof mit anpacken. Um herauszufinden, welche der Frauen, die der 33-Jährige zur Hofwoche nach Riedheim eingeladen hat, besser zu ihm passt, müssen sich die zwei beim Ausmisten des Schweinestalls und beim Hühnerfüttern beweisen. Unter beiden ist die Spannung sichtlich groß, Melina scheint offen um den Landwirt zu buhlen. "Um noch ein bisschen Feuer reinzubringen", wie er selbst vor laufender Kamera sagt, vergibt er einen ersten Kuss an die Frau, die als erste eines der Hühner einfängt.

Die Challenge, wie es Matthias Kreiß nennt, setzt er gleich nach einem gemeinsamen Frühstück an. Nachdem er die Ladies mit Brezen und einem Latte macchiato, verfeinert mit Herzchen aus Kakao, verwöhnt hat, stellt er sie auf eine erste Probe im Hühnerstall. Ihm sei wichtig, dass eine Frau auf seinem Hof mit Hühnern klarkommt, "weil ich immer damit zu tun habe". Wer es gelinge, sich als erste eine Henne zu schnappen, sahne einen Kuss ab - auf die Backe. Melina, die schon in der Folge zuvor mit dem Satz "ich würde alles mit dir machen" aufgefallen ist, nimmt die Herausforderung sofort an und erntet mit ihrem Hühnerfang den Kuss. "Das war megaschön, das könnte man öfter machen", gibt Mathias Kreiß zu.

Biobauer Mathias Kreiß findet beide Frauen "toll"

Konkurrentin Sabrina, 34, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen - "bei einem Kuss auf die Wange muss man sich nichts drauf einbilden". Die nächste Aufgabe spielt ihr in die Karten. Als Pferdebesitzerin sei es ihr ein Leichtes und "ihr Ding", den Schweinestall auszumisten. Doch auch hier drängt sich die jüngere Mitstreiterin, die als gelernte Kinderpflegerin noch nie eine Mistgabel in Händen gehalten hat, erneut in den Vordergrund und will die erste Mistkarre auf den Hänger schieben.

Auf dem Hof von Biobauer Mathias Kreiß in Riedheim müssen sich Sabrina (links) und Melina beim Stallausmisten beweisen. Foto: RTL

"Es nervt einfach nur, Melina will sich beweisen, will alles als Erste und Beste machen", zeigt sich die 34-jährige zunehmend gereizt. Die Stimmung sei nicht die beste, "wir kämpfen um einen Mann, das ist anstrengend". Biobauer Mathias Kreiß genießt es sichtlich, von zwei Frauen umworben zu werden, "ich finde beide toll". Er tue sich schwer, eine Tendenz zu finden, welche der zwei besser passe.

Die Eltern Angelika und Günther Kreiß sind angetan von Melina und Sabrina

Mathias Kreiß' Eltern geht es ähnlich. Als der Sohn die zwei Frauen vorstellt, findet Mutter Angelika, dass er ein gute Wahl getroffen habe, "beide sind sympathisch". Vater Günther gefallen beide "sehr gut", beide seien "wunderschön". Der 33-Jährige ist am Ende froh, dass das Treffen so harmonisch lief, "besser hätte es nicht laufen können".

Doch irgendwann muss sich Mathias Kreis entscheiden. Bei der Kuppelshow ist es nämlich üblich, dass eine der Frauen nach wenigen Tagen ausziehen muss und der Landwirt die restliche Woche mit "nur" noch einer Frau verbringt. Ob er einer der Frauen den Laufpass gibt, wird sich möglicherweise in der sechsten und nächsten Folge, die RTL am Dienstagabend ab 20.15 Uhr ausstrahlt, zeigen. Wie in der Vorschau zu sehen ist, bittet Melina den Leipheimer Bauern um ein Gespräch unter vier Augen - mit Tränen in den Augen.