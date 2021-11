Leipheim

vor 37 Min.

Bauer sucht Frau: Hofwoche bei Mathias Kreiß startet mit Zickenkrieg

Plus Bei "Bauer sucht Frau" hat die Hofwoche bei Mathias Kreiß begonnen. Der Leipheimer Bio-Landwirt hat Sabrina und Melina zu Gast bei sich. Letztere legt forsch los.

Von Heike Schreiber

Bio-Landwirt Mathias Kreiß ist bei der RTL-Show "Bauer sucht Frau" in die Hofwoche gestartet. Am Tag eins durfte er seine auserwählten jungen Frauen Sabrina, 34, und Melina, 23, die bei ihm auf dem Hof in Riedheim einziehen, vom Bahnhof abholen. Den Konkurrenzkampf unter den Zweien bekommt der 33-Jährige sofort zu spüren. Gleich nach dem Abholen am Bahnhof geht Melina auf Angriff.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

