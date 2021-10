Leipheim/Riedheim

06:00 Uhr

"Bauer sucht Frau": Riedheimer nimmt an RTL-Show teil

Plus Biobauer Mathias Kreiß aus Riedheim ist ab Montag in der RTL-Kuppelshow zu sehen. Warum sich der 33-Jährige trotz eigener Zweifel dazu überreden ließ.

Von Heike Schreiber

Die Sendung " Bauer sucht Frau" auf RTL ist Jahr für Jahr ein Renner. Seit 2005 fiebern bei jeder TV-Staffel mehrere Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen mit, ob die teilnehmenden Bauern tatsächlich ihre Herzdame finden. Mathias Kreiß, der in Riedheim einen landwirtschaftlichen Betrieb im Nebenerwerb führt, hat sich bislang nicht groß für die Sendung interessiert – bis zu dem Zeitpunkt, als Freunde ihn kurzerhand als Bewerber anmeldeten und er prompt auserwählt wurde. Am Montag startet die neue Staffel und der 33-Jährige spielt eine der Hauptrollen in der Kuppelshow.

