Interessenvertretung: Wirksamkeit eines Leipheimer Flutpolders werde überschätzt

Plus Die Zweifel der Leipheimer Bürger an der Notwendigkeit eines Flutpolders im Donauwald wurden durch eine neue Studie nicht ausgeräumt - im Gegenteil.

Muss bei Leipheim wirklich ein Flutpolder angelegt werden? Norman Brix hat mehr als nur Zweifel. Er ist Vorsitzender der Interessenvertretung "Hochwasserschutz Ja - Kein Flutpolder Leipheim". Seit etwa fünf Jahren befasst sich der Ingenieur mit dem Thema Hochwasserschutz. Zuletzt hat Brix die Mitte des Monats vorgestellte "vertiefte Studie" des bayerischen Umweltministeriums zum Hochwasserschutz entlang der Donau unter die Lupe genommen. Seine Zweifel wurden nicht ausgeräumt. Im Gegenteil. Denn die wissenschaftlich fundierte Studie habe ergeben, dass die Wirksamkeit eines Flutpolders bei Leipheim bislang deutlich überschätzt worden sei.