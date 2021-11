Memmingen/Günzburg

Am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen wird Günzburger verurteilt

Plus Das Landgericht hält einen 42-jährigen Kurden aus Günzburg für schuldig, seine Frau vergewaltigt und anderweitig verletzt zu haben. Er muss mehrere Jahre in Haft.

Von Wolfgang Kahler

Im vergangenen Jahr haben allein in Bayern laut Landeskriminalamt etwa 20.000 Frauen partnerschaftliche Gewalt erlebt. In einem solcher Fälle hat das Memminger Landgericht nun eine deutliche Strafe gegen den Täter verhängt. Der 42-jährige Kurde hatte seine gleichaltrige Ehefrau nach Überzeugung der Zweiten Strafkammer übel misshandelt und vergewaltigt. Dafür soll er fast vier Jahre hinter Gitter, die Staatsanwaltschaft und der Anwalt des Opfers hatten sogar acht Jahre Haft gefordert. Die Urteilsverkündung traf den Angeklagten wie ein Keulenschlag. Der Mann schlug die Hände vors Gesicht, beugte seinen Kopf auf den Tisch und jammerte still vor sich hin.

