Nach Wohnungsbrand: Gemeinde Offingen bringt Paar in Ferienwohnung unter

Das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Offingen hat am Freitag gebrannt. Das Pärchen, das dort gewohnt hat und nun wohnungslos ist, wird vorübergehend in einer Ferienwohnung untergebracht.

Plus Was nach dem Brand einer Dachgeschosswohnung in Offingen mit dem wohnungslosen Mieter passiert und welche neuen Erkenntnisse die Polizei hat.

Von Heike Schreiber

Nach dem Brand einer Dachgeschosswohnung in Offingen ermittelt die Polizei weiter. Wie berichtet hatte die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am frühen Freitagabend gebrannt und war dabei fast völlig zerstört worden. Ein Pärchen, das dort gewohnt hatte, bringt die Gemeinde vorübergehend in einer Ferienwohnung unter. Derweil hat die Polizei eine Vermutung, was das Feuer verursacht haben könnte.

