Bekommt Rettenbach noch einen Radweg?

Ein Radweg entsteht derzeit entlang der Staatsstraße nach Unterknöringen. Warum auch ein Anschluss an den Kammeltalradweg denkbar ist.

Mit dem kürzlich erfolgten Spatenstich ist mit dem Bau des Radwegs entlang der Staatsstraße 2024 von Remshart nach Unterknöringen begonnen worden. In der jüngsten Sitzung des Rettenbacher Gemeinderats war lediglich noch dessen Zustimmung zu der Vereinbarung mit dem Freistaat Bayern, vertreten durch das Staatliche Bauamt Krumbach, und der Stadt Burgau erforderlich. Darin geht es neben Kostenaufteilung und Zuschüsse – der Radweg wird mit Mitteln des Bundes im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“ sowie durch den Freistaat Bayern zu 100 Prozent gefördert – um die Baulast nach der Fertigstellung sowie um Winterdienst und Reinigung. Könnte bei Remshart möglicherweise noch eine weitere Radwegverbindung entstehen?