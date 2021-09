Eine Gedenktafel erinnert an Röfingens Pfarrer Werner Brauchle

Vor dreieinhalb Jahren ist der beliebte Geistliche gestorben. Nun wird gleich zweifach an den Pfarrer von Röfingen erinnert.

In kleiner Runde haben am Sonntag der Pfarrer-Brauchle-Weg und eine auf Initiative der Waldnutzungsberechtigten errichtete Gedenktafel im Röfinger Wald bei Roßhaupten ihren Segen erhalten. Diakon Ferdinand Birzele erinnerte an das humorvolle und offene Wesen von Pfarrer Werner Brauchle, der am 24. März 2018 gestorben ist.

Es sei etwas Besonderes, wenn man einen Priester, dem alle Menschen wichtig gewesen seien, auf diese Weise im Gedenken halte, so Birzele. Hubert Baumeister, unter dessen Führung der Weg und die Gedenktafel entstanden, dankte allen freiwilligen Helfern und den beteiligten Firmen für ihre Unterstützung. (wpet)