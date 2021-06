Der TSV Offingen feiert Derbysiege zum Saisonstart

Wie sich die Offinger Tennisspieler bei ihren Saisonpremieren 2021 gegen Konkurrenten aus dem Landkreis Günzburg präsentieren. Von den Herren 30 kommt eine Kampfansage.

Erfolge zum Start in eine Saison sind immer schön, Derbysiege sind noch schöner. Kein Wunder also, dass sich die Tennisspieler des TSV Offingen nach ihren Premierespielen 2021 in bester Laune präsentierten. Die Frauen gewannen ihr Heimspiel in der Bezirksklasse 2 gegen den TSC 2010 Krumbach klar 7:2, die Männer setzten sich nach ihrem freiwilligen Rückzug in die Kreisklasse 2 beim SV Freihalden knapp 5:4 durch.

Nina Böck: "Endlich wieder Tennis!"

„Endlich wieder Tennis mit dem Team und dann auch noch so ein toller Erfolg!“ Nina Böck freute sich riesig über ihr erfolgreiches Debüt als Mannschaftsführerin der Offinger Tennis-Frauen. Sie selbst konnte zwar nur im Doppel mit Carola Eppinger einen Punkt zum Gesamterfolg beisteuern, aber das tat ihrer Freude keinen Abbruch. Durch starke und erfolgreiche Auftritte der Youngster Lisa Mayer und Patricia Dirlmeier gingen die Offingerinnen schnell in Führung. Weitere Einzelsiege durch Carola Eppinger und Linda Gruhler führten zur beruhigenden 4:2-Führung. In den Doppeln spielten die TSV-Damen ihre seit jeher gewohnte Stärke voll aus und so siegten auch Dirlmeier/Mayer und Gruhler/Nina Gansler. Für die Gäste punkteten Annika Pöpperl im Spitzen-Einzel gegen Gansler und Pauline Demmer auf der drei gegen Böck.

Ersatzgeschwächt angetreten und verloren

Die Herren 30 des TSV verpassten dagegen einen erfolgreichen Auftakt in der Bezirksklasse 1. Ersatzgeschwächt musste das Team die Fahrt zum TSV Klosterlechfeld antreten und kehrte schließlich nach einer 3:6-Niederlage geschlagen heim. Obwohl gleich vier Stammkräfte fehlten, schlug sich Offingen wacker. Für die Punkte sorgten Timo Reichhart, Andreas Mayer sowie Stefan Balfanz/Reichhart. Interimskapitän Patrick Hirner hakte die Sache schnell ab, indem er sagte: „Mehr war nicht drin, aber wir werden noch kommen.“ (AZ)

