Klostermuseum Wettenhausen wird feierlich gesegnet und eröffnet

Plus Mit einem Festkonzert wird das Klostermuseum in Wettenhausen eröffnet. Besucher können nachts die Räume, die Bischof Bertram Meier gesegnet hat, erkunden.

300 Quadratmeter und ein Zurückblicken auf 1000 Jahre Geschichte: Allein die Räume sind sehenswert. Und wenn darin ein Museum entsteht, das aus längst vergangenen Zeiten erzählt, dann ist das erst recht beeindruckend. Am Samstag wurde das Klostermuseum Wettenhausen feierlich eröffnet, das Festkonzert der Orchesterwerkstatt Burgau im Kaisersaal des Dominikanerinnenklosters setzte dem großen Tag einen weiteren gebührenden Akzent.