vor 12 Min.

Zwei Corona-Impfzentren entstehen im Kreis Günzburg: Jetzt stehen die Standorte fest

Der Landkreis Günzburg steht bereit: Ab nächstem Dienstag sollen die Impfzentren einsatzfertig sein. Wo sie eingerichtet werden, wer dafür benötigt wird und was jetzt noch fehlt.

Von Christian Kirstges

Ab dem 15. Dezember soll in Deutschland gegen Corona geimpft werden. Das ist die Vorgabe von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CSU) an die Verantwortlichen in den Regionen – und der Landkreis Günzburg wird an diesem Tag damit starten können. In einer virtuellen Pressekonferenz haben Landrat Hans Reichhart (CSU) und der Direktor Klinikmanagement der Kreiskliniken, Hermann Keller, am Mittwochmorgen über die Details informiert.

Demnach kam am 9. November der Auftrag für das Einrichten von Impfzentren. Diese sollen dezentral sein, um Ansammlungen von vielen Menschen zu vermeiden. So sind Räume im Verwaltungsgebäude auf dem Gelände der Firma Peri in Günzburg nahe der Autobahn und in Krumbach im Pfarrzentrum St. Michael angemietet worden. Darüber hinaus soll es mobile Impfteams geben, um beispielsweise Bewohner von Heimen den Weg zu ersparen.

Es wird zwei "Impfstraßen" pro Standort in Günzburg und Krumbach geben

Betrieben werden die Impfzentren vom Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) der Kreiskliniken. Sieben Tage die Woche werde man bereit stehen. Durch den Betrieb der Testzentren seit 1. September habe man wertvolle Erfahrungen sammeln und schnell reagieren können. Viele andere Landkreise und kreisfreie Städte haben zwar bereits ihre Standorte benannt, aber man habe sich entschieden, Gründlichkeit vor Schnelligkeit zu setzen. Außerdem seien die Mietverträge erst am Dienstag unterschrieben worden, sagte der Landrat. Auch habe man zunächst Vergleichsangebote eingeholt, um dem wirtschaftlichsten Anbieter den Zuschlag zu geben.

In Günzburg und in Krumbach werde es jeweils zwei „Impfstraßen“ geben, pro Standort könne man zunächst 200 Menschen am Tag impfen. Bei steigendem Bedarf lasse sich das ausbauen. Aktive und ehemalige Ärzte, Mitarbeiter der Kreiskliniken und extra eingestelltes Personal werde sich darum kümmern. Die Bereitschaft, sich hier einzubringen, sei groß.

Direktor Klinikmanagement: "Ich kann nur jedem raten, sich impfen zu lassen"

Benötigt wird ein externer Sicherheitsdienst, der den Zugang kontrolliert und sich dabei auch ein Ausweisdokument zeigen lässt. Eine medizinische Fachangestellte oder Verwaltungskraft kümmere sich um die Registrierung, ein Arzt der Kassenärztlichen Vereinigung um die Anamnese und die Aufklärung. Das Impfen selbst übernehme eine medizinische Fachangestellte oder Krankenschwester. Um die Spritze fertig zu machen, brauche es entsprechendes Fachwissen. Sechs Mitarbeiter werden pro Impfstraße benötigt, erklärte Keller.

Der Landrat hofft zwar, dass durch die anderweitigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie die Fallzahlen nun sukzessive sinken, aber ein normales Leben werde erst wieder durch den Impfstoff möglich sein. Er hofft, dass viele mitmachen, der Landkreis werde es mit einer Aufklärungskampagne begleiten. „Wir müssen als Gemeinschaft zusammenstehen.“

Hermann Keller will sich, sofern Verwaltungspersonal auch infrage kommt, als Mitarbeiter der Kliniken direkt impfen lassen. Auch bei den Kollegen in den Krankenhäusern in Günzburg und Krumbach sei die Bereitschaft groß. „Ich kann nur jedem raten, sich impfen zu lassen, entscheiden muss es natürlich jeder für sich.“ Er selbst kenne jedenfalls Menschen, die in seinem Alter an Corona erkrankten und gestorben seien, ebenso einige, die noch immer unter den Spätfolgen litten. Vorrang bei Impfen habe natürlich, die Schwächsten zuerst zu schützen, betonte auch Reichhart.

Mit der Polizei wird ein Schutzkonzept erarbeitet

Auch wenn es gerade im ärztlichen Bereich schon viele gebe, die sich engagieren wollen: „Wir brauchen noch deutlich mehr Personal“, betonte der Direktor Klinikmanagement. Schließlich müsse man sich darauf einstellen, die Impfzentren für ein halbes Jahr oder länger zu betreiben, ergänzte der Landrat. Starten könne man aber auf alle Fälle, sobald der Impfstoff da ist, der Freistaat eine benötigte Software bereit stelle und der Bund festlege, wer zuerst an die Reihe kommt.

Um die Einrichtungen zu schützen, gebe es bereits Kontakt mit der Polizei, um ein Konzept zu erarbeiten. Zwischengelagert werde der Impfstoff nach Kellers Worten wohl in den Kreiskliniken selbst – natürlich alarmgesichert – und angeliefert aus der Uniklinik Augsburg. Innerhalb von vier Tagen muss er dann verimpft sein. Offen ist noch, welcher Stoff wann kommt, es sind schließlich mehrere auf dem Markt beziehungsweise in der Zulassung. Nähere Informationen zum Ablauf sollen die Bürger noch erhalten.

Lesen Sie auch:

Themen folgen