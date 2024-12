Juze Autenried übergibt 400 Euro an die Kartei der Not

Es hat schon Tradition, dass die Eltern und Freunde des Jugendzentrums Autenried mit ein paar Euros mehr in der Tasche zur Nikolausfeier ins Juze kommen. Bereits zum vierten Mal haben die Jugendlichen um Spenden für den guten Zweck gebeten. 400 Euro konnten drei Vertreter des Juze jetzt an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, übergeben. „Bei Glühwein, Lebkuchen und selbstgebackenen Plätzchen kamen Jung und Alt aus dem Dorf zusammen“, erzählt Christoph Blösch. Auch im kommenden Jahr wollen die Freunde wieder für Menschen in Not um Spenden bitten. (AZ)

Jugendtreff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kartei der Not Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Spendengeld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis