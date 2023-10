Bibertal

Bibertal stimmt einem neuen Gewerbegebiet denkbar knapp zu

Am Ortseingang von Echlishausen soll an der Leipheimer Straße ein Paketverteilzentrum entstehen.

Plus Der Gemeinderat billigt die Planung eines großen Areals im Norden von Echlishausen für ein Paketverteilzentrum von GLS. Es bleiben Bedenken wegen des Lärms.

Wie groß ist die Lärmbelastung durch ein neues Gewerbegebiet in der Gemeinde? Sie liege nicht über den zulässigen Werten, sagte der Planer zu den Bedenken im Bibertaler Gemeinderat. Auf dem circa 30.000 Quadratmeter großen Areal will das Neu-Ulmer Logistik-Unternehmen Honold ein Paketverteilzentrum für GLS bauen, mit entsprechendem Transportverkehr, auch in den Nachtstunden.

Erst mit der zweiten Abstimmung des Gemeinderats fiel die Entscheidung: Im Norden des Bibertaler Ortsteils Echlishausen darf ein neues Gewerbegebiet entstehen. Beim ersten Durchgang hatte Bürgermeister Roman Gepperth noch ein Patt von sieben zu sieben gezählt, bei 15 Stimmberechtigten. Das Gremium hatte wegen der befürchteten Immissionswerte eigens ein Gutachten verlangt.

