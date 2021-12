Bahnprojekt Ulm-Augsburg: Burgau befürwortet jetzt eine Trasse

Plus Der Burgauer Stadtrat positioniert sich zum Thema Bahntrasse Ulm-Augsburg - und lehnt dabei auch Varianten klar ab. Das Sankt-Florians-Prinzip will man aber vermeiden.

Wie sich der Burgauer Stadtrat in nicht öffentlicher Sitzung zum Bahnprojekt Ulm-Augsburg positionierte, hatte Bürgermeister Martin Brenner ( CSU) vor einem Monat bereits bei der Gründungsversammlung der Bürgerinitiative im Stadtteil Limbach skizziert. Nun hat der Rat öffentlich klargemacht, für welche der vier möglichen Trassen er ist - wenngleich sie alle Nachteile für Burgau bringen würden. Die einen mehr, die anderen weniger. Doch eine ganz besonders.