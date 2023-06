"Burgauer Markgrafafescht": Hier wird das Mittelalter wieder lebendig

Wegen der Corona-Pandemie musste das "Historische Fest" mehrfach verschoben werden. Im Juli findet es erstmals unter dem neuen Namen "Burgauer Markgrafafescht" statt.

Es war eine feste Tradition, bis die Corona-Pandemie dazwischenkam. Alle vier Jahre ist die Markgrafenstadt Burgau ins Mittelalter eingetaucht und hat fünf Tage lang sein Historisches Bürgerfest gefeiert, zuletzt 2017. Nach Plan hätte die siebte Ausgabe 2021 eingeläutet werden sollen, zweimal musste das Fest jedoch verschoben werden. Vom 20. bis 24. Juli findet die Großveranstaltung nach sechsjähriger Pause wieder statt, dann mit einem neuen Namen. „Burgauer Markgrafafescht soll sich als Marke etablieren, die unverwechselbar ist", erklärt Kulturamtsleiter Stefan Siemons, der erstmals als Vorsitzender des Organisationskomitees fungiert. Er und sein Team stecken mitten in den Vorbereitungen, in Kürze soll das endgültige Programm in den Druck gehen. Vom Festumzug über eine Mittelalter-Rock-Band bis hin zum Fackelumzug ist alles geboten. Dafür müssen die Besucher diesmal beim Eintritt deutlich tiefer in die Taschen greifen.

Die Idee, dem Historischen Fest in der Markgrafenstadt einen signifikanten Namen zu verpassen, war aus dem Stadtrat gekommen. Ähnlich wie das Frundsbergfest ein feststehender Begriff und unverkennbar mit der Stadt Mindelheim verknüpft ist, sollte Burgaus Mittelalterspektakel eine einzigartige Bezeichnung bekommen. "Dann kommen wir auch aus der Verlegenheit heraus, dass wir uns jedes Mal krampfhaft ein historisches Thema suchen müssen", sagt Stefan Siemons. Die Stadt machte einen öffentlichen Aufruf, viele Vorschläge seien eingegangen. Das Rennen machte "Burgauer Markgrafafescht". Ganz bewusst habe man sich für eine Mischung aus Hochdeutsch und Schwäbisch entschieden. "Wir haben das Selbstbewusstsein, den schwäbischen Dialekt zu pflegen", betont Siemons. Natürlich brauche es Zeit, bis sich der Name im Gedächtnis der Menschen etabliere, "aber er hat das Zeug, zu einer Marke zu werden".

"Burgauer Markgrafafescht": Die Festplakette für fünf Tage kostet 15 Euro

Zumindest auf Flyern und Programmheften wird der neue Name auftauchen, auf den Festabzeichen leuchtet den Besuchern "Historisches Bürgerfest 2023" entgegen. Die habe man bereits im vergangenen Jahr in Auftrag gegeben, entschuldigt sich Siemons, als noch nicht festgestanden sei, dass die Veranstaltung umbenannt wird. 14.000 Abzeichen liegen bereit, eines gilt für die gesamte Festdauer. Den Eintrittspreis von sechs Euro für fünf Tage, der 2017 gegolten und den Siemons damals als "fast schon lächerlich günstig" bezeichnet hatte, kann die Stadt diesmal nicht mehr anbieten.

Für das Burgauer Markgrafafescht vom 20. bis 24. Juli hat die Stadt Burgau 14.000 Festabzeichen parat liegen. Foto: Heike Schreiber

Man habe mit "gewaltigen Preissteigerungen" zu kämpfen, erklärt der Vorsitzende des Organisationskomitees. Allein die Gema-Gebühren (14.000 Euro) hätten sich im Vergleich zum vergangenen Fest verdreifacht, der Preis für den laufenden Meter Trinkwasserschlauch habe sich gar verachtfacht. Nicht vergessen werden Gebühren für Security (25.000 Euro) oder Reinigung der Toilettenwagen (5000 Euro). Zahlen, die den Gästen nicht bewusst seien, die die Stadt aber dazu zwingen, die Preise zu erhöhen. Die Festplakette für fünf Tage kostet deshalb 15 Euro, Kinder bis 16 Jahre zahlen wie in den Jahren zuvor nichts. Bis zwei Uhr nachts darf an allen Tagen gefeiert werden.

Mittelalter-Rock-Band Ignis Fatuu spielt auf dem Kirchplatz

Wie viele Händler, Wirte und Musiker sich für die Teilnahme beworben haben, kann Siemons nicht sagen. Er weiß nur, dass die 100 Standorte, die die Stadt zur Verfügung hatte, vergeben sind. Kunsthandwerker seien genauso vertreten wie Töpfer, ein Buchdrucker und ein Schmied. Leider fehlen laut Siemons einige der klassischen Gastronomen, die immer dabei waren, wie der Binderwirt. Er ist trotzdem überzeugt, dass die Besucher ein "rundes und vielfältiges Angebot" erwartet – nicht nur ein kulinarisches, sondern auch ein musikalisches: Mit von der Partie sind erneut Abordnungen aus den Partnergemeinden, mindestens 150 Burgauer aus der Steiermark reisen mit Musikinstrumenten an, umrahmen den Sonntagsgottesdienst und "rocken" den Frühschoppen.

Einen Höhepunkt verspricht der Samstagabend: Dann steht wie schon 2017 die Mittelalter-Rock-Band Ignis Fatuu aus Nürnberg auf der Bühne am Kirchplatz. Der Kulturamtsleiter erinnert sich zu gut an diesen Abend, der Platz sei voll gewesen, die Stimmung unvergleichlich. Weil sich viele einen weiteren Auftritt dieser Band gewünscht hätten, habe man diese frühzeitig engagiert.

Die Mittelalter-Rock-Band Ignis Fatuu aus Nürnberg wird beim Burgauer Markgrafafescht auftreten. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Nicht fehlen darf beim Markgrafafescht der traditionelle Festumzug am Sonntag. Eine Wiederholung findet auch der 2017 neu eingeführte Fackelumzug, der laut Siemons den "krönenden Abschluss" am Montagabend bildet. Dann ziehen alle Mitwirkenden, die mitlaufen wollen, bei Anbruch der Dunkelheit mit Fackeln durch die Innenstadt. An die 2000 Helfer und Ehrenamtliche sind beim fünftägigen Fest im Einsatz. Der Vorsitzende des Organisationskomitees zieht schon jetzt tief den Hut vor ihnen: "Das Fest lebt vom Mitwirken der Vereine, ohne ihr leidenschaftliches Engagement wäre das nicht möglich."