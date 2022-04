Burgau

Wie die Burgauer Stadtratsfraktionen die Etatposten bewerten

Die meisten Stadträte, die sich zum Haushalt Burgaus äußerten, hielten die Personalzahl in der Stadtverwaltung angesichts der Aufgabenfülle für vertretbar.

Plus Unterschiedliche Meinungen gibt es zum Beispiel zu den Ausgaben fürs Personal. Die Grünen sehen zum Teil falsche Akzente gesetzt.

Von Walter Kaiser

Größer könnte die Vielfalt kaum sein. 20 Frauen und Männer sitzen im Burgauer Stadtrat – organisiert sind sie in nicht weniger als acht Parteien und politischen Gruppierungen. In mehr oder minder kurzen Stellungnahmen haben deren Sprecherinnen und Sprecher den städtischen Haushalt für dieses Jahr kommentiert. Trotz einiger unterschiedlicher Gewichtungen im Detail wurde das Zahlenwerk einstimmig beschlossen. Begrüßt wurden die hohen Investitionen in die Infrastruktur der Stadt.

