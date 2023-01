Burgau

vor 31 Min.

Diana Schmierer backt jetzt auch international die besten Torten

Plus Diana Schmierer aus Burgau gewinnt mit dem International Wedding Award erneut einen Preis für ihre Backkunst. Es soll nicht ihre letzte Herausforderung gewesen sein.

Von Nadine Ballweg Artikel anhören Shape

Angefangen hat alles mit einer Mousse-Torte für ihre Großmutter. Heute dekorieren bereits mehrere Preise die Regale in Diana Schmierers Backstudio. Oben im Dachgeschoss ihres Einfamilienhauses in Burgau geht sie inzwischen hauptberuflich ihrer Leidenschaft nach und backt die schönsten Torten Deutschlands. Nein, seit Kurzem sind es sogar international die schönsten Torten. Nach dem Gewinn des Wedding Awards Germany konnte sich "Sweet Diana", wie sie ihr Unternehmen nennt, Ende 2022 auf internationaler Ebene gegen die Konkurrenz aus der ganzen Welt behaupten. Bei einem Besuch verrät sie, was eine gute Torte ausmache.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen