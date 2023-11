Burgau

vor 17 Min.

Endspurt auf der Baustelle der Kindertagesstätte Heilig-Kreuz in Burgau

Bei einer Baustellenbegehung mit der Kirchenverwaltung wurde der Ersatzneubau der Kita Heilig-Kreuz in Augenschein genommen. In wenigen Wochen soll der Betrieb aufgenommen werden.

Plus Noch sind einige Handwerker mit Arbeiten am Neubau in der Spitzstraße beschäftigt. Die Kita soll in wenigen Wochen eröffnen. Ein Baustellen-Rundgang gewährt Einblicke.

Von Ralf Gengnagel Artikel anhören Shape

Die Kita-Familie Heilig-Kreuz in Burgau fiebert inzwischen der Eröffnung des neuen Gebäudes in der Spitzstraße entgegen. Zweimal musste der Eröffnungstermin schon verschoben werden. Inzwischen ist bei der katholischen Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt und dem St. Ulrichswerk Aufatmen angesagt, denn die Baustelle mausert sich immer mehr zu einem Wohlfühlparadies für die Kinder. Die freuen sich aber jetzt erst einmal auf das Öffnen von 24 Türchen im Adventskalender, ehe sich schon bald auch die Tür der neuen Kita öffnen wird.

Im neuen Jahr nach den Weihnachtsferien solle es dann so weit sein, teilt Pfarrer Simon Stegmüller mit. Damit der Einzug der Kinder am 8. Januar gelingen kann, ist für Architekt Wolfgang Heisler und den beteiligten Handwerkern aber noch einiges zu tun. Bei einer Baustellenbegehung mit der Kirchenverwaltung sei das lichtdurchflutete Gebäude mit viel Ein- und Durchblicken in Augenschein genommen worden, informiert Stegmüller. Das Anliegen des Architekten – trotz der Größe des Bauwerkes –, helle und kompakte Räume zu schaffen, in denen sich die Kinder und die Erzieherinnen wohlfühlen können, sei hervorragend gelungen. Auch der großzügige Garten, der in weiten Teilen noch angelegt werden muss, lässt die Vorfreude auf das neue Zuhause der Kinder steigen. Mit dem Baufortschritt liege man jetzt im korrigierten Zeitrahmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen