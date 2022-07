Burgau kritisiert Prüfung neuer Alternative für die ICE-Trasse

Plus Die Bahn lässt prüfen, ob die Gleise für die geplante Strecke Ulm-Augsburg nördlich des Burgauer Autobahnsees verlegt werden können. Der Stadtrat Burgau protestiert.

Die letzte Burgauer Stadtratssitzung vor der Sommerpause war gut besucht. Auch Rätinnen und Räte aus benachbarten Gemeinden kamen, um dem aktuellen Sachstand der Planung des Bahnprojekts Ulm-Augsburg durch die DB Netz AG zu folgen. Debattiert wurde über einen alternativen Gleisverlauf nördlich des Burgauer Autobahnsees, der von der Bürgerinitiative Jettingen-Scheppach ins Spiel gebracht wurde und nun geprüft werden soll. Im Burgauer Stadtrat löste das Protest aus.