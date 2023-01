Burgau

Unterstützung der Tafel: Burgau bringt den Landkreis ins Spiel

Plus Die Tafel in Burgau kann keine weiteren Bedürftigen mehr versorgen. Die Stadt will keine zusätzlichen Zuschüsse zahlen und nimmt den Landkreis in die Pflicht. Warum?

Dinge, die jeder benötigt und in diesen Zeiten mehr kosten: Strom, Gas, Öl und Nahrungsmittel. Die sozialen Probleme verdichten sich und belasten vor allem Menschen mit geringem Einkommen. Höhere Lebenshaltungskosten schlagen auch in Burgau zu Buche. Die Ausgabestelle der Tafel läuft am Limit. Ein Aufnahmestopp von Bedürftigen führte dazu, dass sozial schwache Mitbürger keine ausreichende Lebensmittelversorgung mehr haben. Für einige Stadträte ist das ein unzumutbarer Zustand. Sie wandten sich an die Stadt Burgau und forderten Unterstützung.

