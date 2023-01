In Burtenbach und Kemnat entstehen 47 neue Bauplätze

Plus Im Burtenbacher Marktgemeinderat wurde die Erschließungsplanung für die Baugebiete „Schäferberg“ und „Wolfsgrub“ vorgestellt. Wie der Zeitplan aussieht.

Für das Baugebiet „Wolfsgrub“ in Kemnat mit 16 Bauplätzen ist das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen, für das Baugebiet „Schäferberg“ in Burtenbach mit 31 Parzellen soll dies im ersten Quartal 2023 erfolgt sein. Im Burtenbacher Marktgemeinderat wurden nun die Erschließungsplanungen vorgestellt. Es handle sich um Vorschläge, man könne verändern und man müsse eine Entscheidung treffen, betonte Bürgermeister Roland Kempfle.