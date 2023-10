Burtenbach

12:02 Uhr

Burtenbach will Wärme intelligent nutzen

Plus Im Marktgemeinderat wurden die Inhalte eines Wärmekonzepts vorgestellt. So möchte der Markt vorgehen.

Von Peter Wieser

In zwei vorangegangenen Sitzungen hatte sich der Burtenbacher Marktgemeinderat in der Vergangenheit mit der Erstellung eines Energiekonzepts auseinandergesetzt. Zunächst soll jedoch das Thema kommunale Wärmeplanung angegangen werden. Bis zum 30. Juni 2028 muss der Markt ein solches Konzept auf den Weg gebracht haben. Genügend Zeit, dennoch sei es der richtige Zeitpunkt, darüber zu reden, so Bürgermeister Roland Kempfle. In der jüngsten Sitzung stellte Sylke Schlenker-Wambach, Kommunalkundenbetreuerin bei Erdgas Schwaben Augsburg, die Inhalte eines Wärmekonzepts vor.

Ziel sei es, Klimaneutralität zu erreichen, vielmehr sei es auch Planungsgrundlage für die Kommune. Erst wenn die Kommune ihre Wärmeplanung offenlege, anerkenne und Beschlüsse fasse, trete diese in Kraft, so Schlenker-Wambach. Sie verwies dabei auf vier Schritte: eine Bestandsanalyse, eine Potenzialanalyse, das Aufstellen eines Zielszenarios und danach, wie die Strategie dazu aussehen könnte. Auf dieser Basis würden Maßnahmen, Machbarkeitsstudien und Planungen aufgesetzt und durchgeführt.

