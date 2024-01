Gelungene Liebschaft zweier Orchester beim Neujahrskonzert in Burtenbach

Aus zwei kleinen Orchestern wird ein Großes – oder auch etwas Großes – wie das Neujahrskonzert der Musikschule Mindeltal in der Burggrafenhalle gezeigt hat.

Einen rundum gelungenen Konzertabend durften die Besucher des Neujahrskonzerts vergangenen Samstag in der Burggrafenhalle in Burtenbach erleben. Bereits der Auftritt der „Mu'Comers“, des Vororchesters der Musikschule Mindeltal unter der Leitung von Sarah Weng, versprach ein Musikerlebnis der Extraklasse. Die jungen Nachwuchsmusikerinnen und -musiker stimmten die Zuhörer auf den Abend ein und zeigten, was in ihren Instrumenten steckt.

Es war ein Projektorchester, bestehend aus dem Musikverein Burtenbach und der Musikvereinigung Thannhausen, das anschließend auf der Bühne seinen Platz fand. Die Vorsitzende des Musikvereins Burtenbach, Miriam Schweizer, schilderte, wie es zu dieser „Liebe auf den ersten Blick“ gekommen war: Beide Orchester verfügen über keine allzu üppige Besetzung, sodass mit dieser Kooperation die sonst notwendige Suche nach Aushilfsmusikern nicht durchgeführt werden musste.

Facettenreichtum der Blasmusik erklingt in der Burggrafenhalle

Dass das Projekt sehr erfolgreich war, zeigte schon der fulminante Auftakt mit „A Festival Prelude“ von Alfred Reed. Mit diesem Stück sowie auch dem Stück „Jubliance“ von Benjamin Yeo, jeweils dirigiert vom Thannhauser Dirigenten Satoshi Hidaka, überzeugte die Kapelle mit einem hervorragenden Klang und meisterte technisch anspruchsvolle Passagen problemlos. Mit „Legends of The Fall“ von James Horner und „Godfather of Seville“ von James L. Hosay wurde auch das Filmmusik-Genre bedient. Die Burtenbacher Dirigentin Lina Schlittenbauer verstand es, das Publikum mit „Funiculi, Funicula“ von Luigi Denza und „Frank Sinatra Classics“ zu unterhalten und zeigte den Facettenreichtum der Blasmusik.

Groß war die Freude darüber, dass auch heuer wieder einige Musikerinnen und Musiker für ihre langjährige Treue geehrt werden konnten. Foto: Bernhard Ruf

Ehrung von Musikern für langjährige Treue

Ein Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen von Burtenbacher Musikern für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit. Nicole Glocker (Posaune) und Felix Scherer (Trompete) können auf eine 15-jährige, Melanie David (Saxophon) auf eine 25-jährige Mitgliedschaft zurückblicken. Danach stand eine ganz besondere Ehrung an: Günther Schweizer (Tenorhorn) bekam die Urkunde und Anstecknadel von Reiner Hammerschmidt als Vertreter des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes für 50 Jahre aktives Musizieren überreicht. In seiner Ansprache würdigte Hammerschmidt die Verdienste von Günther Schweizer und überschlug, wie viel Stunden ehrenamtliche Arbeit eine 50-jährige Mitgliedschaft bedeuten. Schweizer war lange Jahre in der Vorstandschaft des Musikverein Burtenbach aktiv, verpasst kaum einmal eine Probe oder einen Auftritt und ist auch außerhalb des musikalischen Geschehens immer zur Stelle und packt etwa bei verschiedenen Vereinsfesten immer tatkräftig mit an. Dass Günther Schweizer nicht nur als Musiker, sondern auch als Kamerad sehr geschätzt wird, zeigen die Standing Ovations, die er von „seinen“ Musikern bekommen hat. Zu dieser besonderen Ehrung durfte sich Günther Schweizer ein Musikstück wünschen: Der „Tiroler Adler“ von Rudolf Achleitner erklang daher im Anschluss an die Ehrung. (AZ)