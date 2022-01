Dürrlauingen

08:29 Uhr

Großeinsatz nach einem Brand in einem Wohnblock in Dürrlauingen

In Dürrlauingen ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen.

In der Sankt-Nikolaus-Straße in Dürrlauingen hat es am Mittwochmorgen in einem Wohnblock gebrannt. Rund 90 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.

Von Mario Obeser

In einem Wohnblock in der St.-Nikolaus-Straße in Dürrlauingen ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es in einem Zimmer im ersten Obergeschoss zum Brand. Zunächst wurde von drei vermissten Personen gesprochen. Durch das Feuer wurde das Zimmer stark beschädigt. Eine Person soll vom Rettungsdienst vor Ort untersucht worden sein, wurde aber nicht verletzt. Die Feuerwehr Burgau begann mit ihrer Drehleiter, den Brand zu bekämpfen. Personen hielten sich nicht mehr in der betroffenen Wohnung auf. Rund 90 Rettungskräfte waren im Einsatz Im Einsatz vor Ort waren rund 90 Feuerwehrkräfte der Feuerwehren Dürrlauingen, Mindelaltheim, Baumgarten, Schnuttenbach und Burgau sowie der Kreisbrandinspektion Günzburg. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen, einem Notarztfahrzeug und einem Einsatzleiter Rettungsdienst des BRK Günzburg. Die Polizei war mit mehreren Streifen angerückt.

Themen folgen