Das Landesliga-Viertelfinale wird eine ganz enge Kiste für den ESV Burgau

Plus Zweimal in dieser Runde haben die Eisbären gegen Germering verloren. Das soll sich nun ändern. Zu Hause vielleicht sogar wieder mit Unterstützung des Fanclubs.

Von Uli Anhofer

Nach dem Achtelfinal-Durchmarsch der Burgauer Eishockeycracks gegen den VER Selb steht nun das Viertelfinale der Eishockey-Landesliga an. Die Eisbären bekommen es an diesem Freitag, 1. März (20 Uhr), auf heimischem Eis und am Sonntag, 3. März (17.45 Uhr) auswärts mit den Germering Wanderers zu tun. Sollte nach dem zweiten Spiel jedes Team eine Partie gewonnen haben, kommt es am Freitag, 8. März, zur entscheidenden Begegnung im Burgauer Eispalast.

Stanja Picha ist beim ESV Burgau wieder dabei

Doch an dieses eventuelle Entscheidungsmatch will man im Burgauer Lager noch nicht denken. Hauptaugenmerk liegt jetzt auf dem ersten Spiel in eigener Arena. ESV-Coach Erwin Halusa kann personell beinahe aus dem Vollen schöpfen. Auch Stanja Picha, der im Achtelfinale wegen Krankheit passen musste, kann wieder mitmachen. Möglicherweise ist sogar Patrick Spingler, der sich in Selb verletzt hatte, wieder mit von der Partie.

