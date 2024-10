Schwimmbad-Rettung geht voran: Musiklehrer spielen für den Pool

Gut gelaunt, da „der Raum so voll ist“, begrüßte Direktor Andreas Eberle das Publikum zum Benefizkonzert zugunsten der Renovierung des Freibads des St.-Thomas-Gymnasiums Wettenhausen. Dabei war ein buntes Programm von Barock bis Jazz geboten. In seiner Begrüßungsrede informierte der Direktor kurz über den aktuellen Spendenstand. 150.000 Euro seien das Ziel, in Kürze würden 100.000 Euro erreicht sein, denn erst vor wenigen Tagen habe es die Zusage einer größeren Spende gegeben. Außerdem wurde eine Filteranlage als Sachspende überreicht. Beim vergangenen Sommerfest der Schule sammelte der Elternbeirat 6000 Euro. Weitere Aktionen würden folgen, so Eberle. Die Sportlehrkräfte bereiteten für das Frühjahr einen Spendenlauf vor.

