Bubesheim feiert den Sieg, Ziemetshausen wechselt den Trainer

Plus Fußball-Bezirksligist SC Bubesheim schießt fünf Tore gegen die Angst. Liga-Rivale TSV Ziemetshausen setzt Markus Deibler den Stuhl vor die Tür. Wie es jetzt weitergeht.

Diese Steine sind weithin vernehmbar von der Seele des Bezirksligisten SC Bubesheim geplumpst: Mit einem fulminanten 5:0-Heimsieg gegen den VfL Ecknach schossen sich die Fußballer um Spielertrainer Jan Plesner fürs Erste aus der unmittelbaren Abstiegszone. Zwei Siege in Folge (zuvor hatte das Team 4:3 in Affing gewonnen) lassen die Bubesheimer nun ein wenig entspannter auf die Zielgerade dieser Runde einbiegen. Beim Liga-Rivalen TSV Ziemetshausen dagegen brennt der Maibaum. Trainer Markus Deibler wurde nach der 1:2-Heimpleite gegen den FC Günzburg der Stuhl vor die Tür gestellt.