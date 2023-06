Fußball

Der SV Neuburg/Kammel geht den ersten Schritt Richtung Fußball-Kreisliga

Unwiderstehlich zieht Kilian Kustermann am Schretzheimer Lukas Reitmeier vorbei. Der Führungsspieler des SV Neuburg/Kammel erzielte das entscheidende Tor zum 2:1.

Plus Im Halbfinale der Aufstiegsserie zur Fußball-Kreisliga gelingt dem SV Neuburg/Kammel ein 2:1 gegen den BC Schretzheim. Der Endspielgegner steht auch schon fest.

Der SV Neuburg/Kammel hat den ersten Schritt Richtung Fußball-Kreisliga gemacht. Das Team des Trainergespanns Karl Kalchschmid und Martin Hörmann besiegte den BC Schretzheim in Rettenbach 2:1. Der Erfolg der Neuburger war aufgrund der besseren zweiten Halbzeit durchaus verdient. Hörmann analysierte erleichtert: „Das war kein gutes Spiel von uns, aber wir sind weiter.“ Um den Sprung in die Kreisliga zu schaffen, ist aber gewiss eine Steigerung nötig.

Schauplatz des Endspiels ist Holzheim/Dillingen

An Fronleichnam, 8. Juni, steigt nun die entscheidende Partie um den Aufstieg in die Kreisliga. Gegner ist der TSV Ebermergen, der sich in seinem Halbfinale gegen die SSV Neumünster-Unterschöneberg 2:1 durchsetzte. Spielort ist ab 17 Uhr Holzheim/ Dillingen.

