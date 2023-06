Fußball

vor 41 Min.

Die SG Reisensburg-Leinheim steigt aus der Fußball-Kreisliga ab

Plus Das Entscheidungsspiel um den Kreisliga-Klassenerhalt gegen den FSV Marktoffingen verliert die SG Reisensburg-Leinheim 1:3. Der Trainer findet klare Worte.

Von Uli Anhofer Artikel anhören Shape

Die SG Reisensburg-Leinheim ist aus der Fußball-Kreisliga abgestiegen. Im Entscheidungsspiel gegen den FSV Marktoffingen zogen die Reisensburger in Höchstädt mit 1:3 (0:2) den Kürzeren. Unter den für ein Relegationsspiel überschaubaren 384 Zuschauenden war Kreisspielleiter Wolfgang Beck. Er sagte nach der Partie: „Ich denke, dass Marktoffingen der gerechte Sieger dieses Spiels ist. Die Reisensburger waren offensiv einfach zu schwach.“

Reisensburger Fans in der Überzahl

Die mit der SG Sympathisierenden waren im Josef-Konle-Stadion deutlich in der Überzahl. Ein Jahr zuvor hatten sie den Klassenerhalt in der Saisonverlängerung gefeiert, darauf spekulierten sie auch diesmal. Und die Fans des Tabellenzwölften der Kreisliga West sahen auch eine ordentliche Anfangsphase ihres Teams. Schon in der zweiten Minute hatte Patrick Hartmann den Führungstreffer auf dem Fuß. Doch der Schuss des Offensivakteurs wurde abgeblockt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen