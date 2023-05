Fußball

07:00 Uhr

Der letzte Fußball-Spieltag verspricht Dramatik pur im Ries

Plus Aufstieg, Abstieg, Relegation: In Kreisliga, Kreisklasse und A-Klasse fallen die Entscheidungen am letzten Spieltag. Auf diese Partien kommt es am Samstag an.

Es ist wieder so weit: Die Tabellenschieber werden gezückt und es wird von direktem Vergleich, Torverhältnis und Sondertabelle gesprochen. Bedeuten kann das nur eines: Der letzte Spieltag der Fußballsaison steht an. Auch in dieser Runde halten die Rieser Ligen wieder viele verschiedene Konstellationen bereit - Zeit, noch einmal alles durchzurechnen.

Punktgleich starten der TSV Oettingen und der FSV Reimlingen in das Saisonfinale der Kreisliga Nord. Aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs hat Reimlingen die Pole Position im Kampf um die Aufstiegsrelegation, der in einem Fernduell stattfinden wird. Während Reimlingen beim Meister Holzkirchen antritt, muss Oettingen im Derby gegen den TSV Hainsfarth bestehen. Für die beiden Trainer wäre ein Aufstieg in die Bezirksliga nichts Neues, bereits vor zehn Jahren feierte Reimlingens Stefan Fischer mit dem SV Holzkirchen die Meisterschaft, unter seinen Spielern befand sich damals auch Oettingens Trainer Christoph Greiner. Fischer, der sich auf das Duell mit seinen alten Kollegen freut, geht mit breiter Brust und demselben Aufgebot wie zuletzt in die Partie: "Im Jahr 2023 haben wir mit sieben Siege einen unglaublichen Lauf hingelegt; ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, die es nicht immer leicht hatte." Unabhängig vom Ausgang der Partie wolle er Holzkirchen beglückwünschen und sich bei seiner Mannschaft bedanken.

