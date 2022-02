Ein neuer Dirigent für den SC Bubesheim

Plus Fußball-Bezirksligist SC Bubesheim startet mit Matthias Schuster als Spielertrainer in die Runde 2022/23. Welche sportlichen Ziele der 26-Jährige formuliert.

Fußball-Bezirksligist SC Bubesheim startet mit Matthias Schuster als Spielertrainer in die Spielzeit 2022/23. Der 26-jährige Lehrer spielt derzeit noch beim Liga-Konkurrenten TSV Meitingen. Ab 1. Juli wird er dann Nachfolger von Jan Plesner, der für das Saisonende 2021/22 seinen Abschied vom SCB angekündigt hatte.