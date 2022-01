Warum Jan Plesner den Fußball-Bezirksligisten SC Bubesheim verlässt

Plus Spielertrainer Jan Plesner und der SC Bubesheim gehen nach der Saison 2021/22 getrennte Wege. Ein großes sportliches Ziel will der Coach bis dahin noch erreichen.

Fußball-Bezirksligist SC Bubesheim und sein aktueller Spielertrainer Jan Plesner werden sich nach der aktuellen Runde 2021/22 trennen. Als sportliches Ziel für ihn selbst und für die Mannschaft nennt der Coach den Klassenerhalt. „Wenn wir alle an einem Strang ziehen, bin ich überzeugt, dass wir das auch schaffen“, sagt Plesner.