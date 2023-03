Ein Tor genügt der SpVgg Wiesenbach im Kreisliga-Derby

Plus GW Ichenhausen präsentiert sich beim 0:1 im Kreisliga-Derby gegen die SpVgg Wiesenbach nur in der Abwehr stark. Die Gäste vergeben sogar eine Elfmeter-Chance.

Die Erfolgsserie des Fußball-Kreisligisten SpVgg Wiesenbach geht auch nach der Winterpause weiter. Der Tabellenzweite hat jetzt seit fünf Partien nicht mehr verloren. Am Sonntag, 26. März, gewann das Team von Trainer Robert Nan beim FC Grün-Weiß Ichenhausen 1:0.

Florian Steck trifft, Robert Nan lobt

Torschütze für die Gäste war Florian Steck. Der Mittelfeldmann erzielte seinen fünften Saisontreffer und Nan sagte im Rückblick auf die Partie: „Unser Sieg war verdient. Wir waren über die kompletten 90 Minuten die bessere Mannschaft.“

Der Trainer der SpVgg Wiesenbach sah sein Team von Beginn an am Drücker. In der 22. Minute zeigte der gut leitende Schiedsrichter Leon Löffler auf den Elfmeterpunkt. Ein Wiesenbacher Angreifer war zuvor im Strafraum gefoult worden. Der Neuzugang der SpVgg, Mateusz Staron, legte sich den Ball zurecht, lief an – scheiterte mit seinem Schuss jedoch an Schlussmann Hasib Peco.

Bis zur Pause liefen dann noch einige weitere Angriffe in Richtung Ichenhauser Kasten. Allerdings stand die Defensive sehr gut und dicke Chancen konnten sich die Gäste nicht erspielen. Auf Ichenhauser Seite konnte in den ersten 45 Minuten keine einzige große Gelegenheit verzeichnet werden.

Hasib Peco hat keine Abwehrchance

Wiesenbach bleib auch nach dem Seitenwechsel dran. Das letztlich goldene Tor erzielte Florian Steck in der 48. Minute. Vorausgegangen war eine schöne Kombination über die linke Wiesenbacher Angriffsseite. Der Ball kam schließlich in den Fünfmeterraum und dort stand Steck goldrichtig. Peco hatte keine Abwehrchance.

Lesen Sie dazu auch

Der Ichenhauser Teammanager Manuel Strahler haderte, auf diesen Gegentreffer angesprochen, mit seinen Mitspielern und sagte: „Wir haben da nicht konsequent genug verteidigt.“

Nan dagegen ärgerte sich kurz nach dem Führungstreffer über den Unparteiischen. Der Wiesenbacher Coach hatte ein klares Foul an Paul Miller im Strafraum gesehen – Löffler beurteilte die Szene anders.

Auf Messers Schneide

So blieb die Partie auf Messers Schneide. „Am Ende haben wir dann natürlich gezittert, weil die Grün-Weißen immer wieder weite Bälle nach vorne geschlagen haben. Wir sind aber gut gestanden und haben stark verteidigt“, lobte Nan sein Team. Einmal nur passte die Abstimmung in der Defensive nicht. GW-Angreifer Marc Sirch setzte sich durch, scheiterte aber dann an Schlussmann Granit Bujupi. „Er hat uns am Ende den Sieg festgehalten“, freute sich Nan über die Parade seines Keepers.

Trotz der nicht ganz einfachen Vorbereitungsphase und der Niederlage war Manuel Strahler mit der Leistung seines Teams zufrieden. „Wir sind eigentlich ganz gut gestanden und haben nur wenige Gelegenheiten zugelassen. Unser Spiel nach vorne war halt noch nicht optimal“, resümierte er.

So haben sie gespielt

FC Grün-Weiß Ichenhausen: Peco, Hammerschmidt, Strahler, Schäbel (46. Trapp), Pitittu, Gogic, Wohnlich, Baalbaki, Strauch (65. Werner), Sirch, Petrik (73. Hammerschmidt)

SpVgg Wiesenbach: Bujupi, Gornig (58. Mader), Rösch, Schuch, D. Steck, F. Steck (83. Kircher), Lohr, Miller (90. Böck), Schnitzler, Heckelmüller, Staron (73. Heininger)

Schiedsrichter: Löffler (Medlingen)

Zuschauer: 70

Tor: 0:1 Steck (48.)