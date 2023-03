Fußball

17:55 Uhr

Holt der FC Günzburg jetzt den Bezirksliga-Titel?

So machen wir das: An der Taktiktafel schwört Christoph Bronnhuber die Fußballer des FC Günzburg auf ihre nächsten Aufgaben ein. In die Frühjahrsrunde startet das Team als Spitzenreiter der Bezirksliga Nord.

Plus Ins Fußball-Frühjahr 2023 startet der FC Günzburg als Tabellenführer der Bezirksliga Nord. Der Trainer weiß, was für den Sprung nach oben nötig ist.

Von Jan Kubica Artikel anhören Shape

Als Spitzenreiter der Bezirksliga Nord haben die Fußballer des FC Günzburg überwintert. Spielertrainer Christoph Bronnhuber erinnert sich mit innerem Wohlbehagen an die kalten Tage. „Das war natürlich eine geile Momentaufnahme“, sagt er und vermittelt dabei den Eindruck, als habe er seine gute Laune über die vergangenen Monate nie verloren. Das aber ist ein Trugschluss, denn mit der Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde 2023 war Bronnhuber ganz und gar nicht zufrieden. Was sein Team aktuell zu leisten vermag, wird sich gleich zum Frühjahrs-Auftakt zeigen: Am Sonntag, 19. März, steht das Spitzenspiel beim TSV Wertingen an. Anpfiff ist um 14 Uhr.

