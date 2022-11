Der FC Günzburg steht über Weihnachten ganz oben

Plus Unerwartet überwintert der FC Günzburg als Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Nord. Trainer Bronnhuber nennt die Gründe für die konstant starken Leistungen.

Inmitten des überschwänglichen Jubels im Auwaldstadion fand sich nach diesem 2:1 gegen den FC Maihingen der eine oder andere Fußball-Fan, der sich verwundert die Augen rieb ob dieses Erfolgs des FC Günzburg. Nach einer überragenden Herbstrunde überwintert die Mannschaft um Spielertrainer Christoph Bronnhuber als Tabellenführer der Bezirksliga Nord. Und das, so räumt der Coach selbst ein, „kommt für alle überraschend.“