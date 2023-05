Fußball

vor 19 Min.

Kampf um Platz zwei in der Bezirksliga: Nur noch ein Punkt fehlt dem VfR Jettingen

Die Augen auf den Ball geheftet hat der Jettinger Lukas Mayer (rechts) in diesem Zweikampf mit dem Neuburger Marcel Mehl.

Plus Bezirksliga-Aufsteiger VfR Jettingen gewinnt 1:0. Im Rennen um die Bezirksliga-Vizemeisterschaft bleibt jetzt nur ein Kontrahent übrig. Es ist ein Nachbar.

Von Jan Kubica Artikel anhören Shape

Eine überragende Saison dürfen die Fußballer des VfR Jettingen auf jeden Fall feiern. Als Aufsteiger hielten sie sich über weite Strecken in der absoluten Spitzengruppe der Bezirksliga Nord auf. Jetzt, vor dem letzten Spiel der Runde, spricht einiges dafür, dass am Ende die Vizemeisterschaft und die Chance auf den Sprung in die Landesliga stehen. Mit dem 1:0-Heimsieg gegen den VfR Neuburg sind die Jettinger jedenfalls einen ihrer beiden Kontrahenten losgeworden.

Fernduell um Platz zwei

Im Fernduell mit dem FC Günzburg haben die Jungs von Trainer Konrad Nöbauer weiter zwei Punkte Vorsprung – sowie bei Punkt- und Torgleichheit im direkten Aufeinandertreffen die wesentlich bessere Tordifferenz. Das bedeutet: Ein Punkt fehlt. Und der lange Zeit vorsichtig formulierende Coach sagt inzwischen selbst: „Natürlich wollen wir jetzt den nötigen Punkt auch holen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen