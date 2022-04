SC Ichenhausen: Starkes 1:1 gegen den Schiller-Schock

Plus Der FC Ichenhausen reagiert auf dem Fußballplatz mit einem tollen 1:1 auf die Rücktrittsankündigung seines Sportleiters. Es gibt Signale, dass es weitergehen könnte.

Von wegen Endzeit-Stimmung: Die Fußballer des Landesligisten SC Ichenhausen haben auf die überraschende Rücktrittsankündigung von Sportleiter Rudi Schiller eine überragende Antwort gegeben und Spitzenreiter TSV Nördlingen ein verdientes 1:1 (0:1) abgetrotzt.