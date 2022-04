Sportleiter Rudi Schiller wirft beim SC Ichenhausen hin

Plus Vor dem Hit gegen Nördlingen geht beim Fußball-Landesligisten SC Ichenhausen eine Ära zu Ende. Die Folgen des Rücktritts von Rudi Schiller könnten weitreichend sein.

Bei den Fußballern des SC Ichenhausen geht eine Ära zu Ende. Sportleiter Rudi Schiller hat im unmittelbaren Vorfeld des Heimspiels gegen Landesliga-Spitzenreiter TSV Nördlingen (Samstag, 23. April 2022, 14 Uhr) die Brocken hingeworfen. Er selbst sagt mit vernehmbarer Resignation in der Stimme: „Ich habe das jetzt über 20 Jahre lang gemacht, habe mich aufgeopfert. Und jetzt kann ich nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr.“