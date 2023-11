SG Burgau-Mönstetten und SV Wattenweiler gehen unzufrieden in die Winterpause

Plus Die heimischen Bezirksoberliga-Fußballerinnen verlieren auswärts. Burgau zeigt eine schwache zweite Halbzeit, Wattenweiler patzt schon im ersten Durchgang.

Mit Niederlagen haben sich die heimischen Bezirksoberliga-Fußballerinnen in die Winterpause verabschiedet. Die Frauen des SV Wattenweiler überwintern nach der 1:3-Niederlage beim TSV Schwaben Augsburg II als Tabellenschlusslicht. Landkreisrivale SG Burgau/Mönstetten kassierte beim Tabellenzweiten SSV Anhausen eine überraschend hohe 1:7-Schlappe und muss sich mit dem unbefriedigenden sechsten Platz begnügen.

SG-Trainer Roland Kless gab nach dem Debakel unumwunden zu: „Der Sieg der Gastgeberinnen war hoch verdient, vor allem wegen unserer desolaten Abwehrleistung in der zweiten Halbzeit.“